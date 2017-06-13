Правкомиссия одобрила законопроект о введении системы tax free в России

Как сообщается, эта система позволит иностранцам из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать сумму налога на добавленную стоимость.

Члены Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрили законопроект о введении системы tax free.

— Законопроект направлен на введение в РФ системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в ЕврАзЭС, возмещать НДС, уплаченный при покупке в рознице товара в РФ, при вывозе их за пределы таможенной территории ЕврАзЭС, — отмечается на сайте правительства.

Напомним, в марте руководитель Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что механизм tax free может заработать в стране с октября.