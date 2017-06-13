Меланья Трамп сравнила мужа со своим отцом

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Меланья Трамп сравнила мужа со своим отцом

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Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей. Фото: ©REUTERS/Darrin Zammit Lupi

По словам первой леди США, Дональд Трамп так же умён, трудолюбив и верен традициям, как и Виктор Кнавс.

Первая леди США Меланья Трамп сравнила мужа со своим отцом Виктором Кнавсом, отметив, что у них много общего. Как сообщает The Mirror, они оба очень ценят семью, умны и, что самое главное, по мнению Меланьи, необычайно трудолюбивы.

— Они росли в совершенно разных условиях, но у них одни и те же ценности, те же традиции, — цитирует её The Mirror.

После интервью первой леди, пользователи Сети стали выкладывать фотографии Виктора Кнавса с зятем. Многие отметили, что они похожи не только характером, но и внешне: у обоих страсть к красным галстукам, полнота и некая схожесть в причёсках.

<p>Родители Меланьи Трамп Амалия и Виктор Кнавс. Фото: The Mirror</p>

Отметим, что Виктор Кнавс работал в Коммунистической партии. В 1966 году он женился на своей супруге Амалии и с тех пор с ней не расставался.

Ранее Лайф писал о том, что Меланья Трамп заранее начала готовиться к 71-летию супруга.

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