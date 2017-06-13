Президент Украины Пётр Порошенко посетит Донбасс 14 июня. Информация об этом появилась на странице в "Фейсбуке" военной операции украинских силовиков.
— 14 июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Пётр Порошенко, — говорится в сообщении.
Ранее в Донбасс с визитом прибыли глава МИД Украины Павел Климкин и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.
Напомним об утверждениях Петра Порошенко, что контроль над антрацитовыми шахтами в Донбассе вернётся к Киеву.
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