В начале месяца Донецкую область посетили глава МИД Украины Павел Климкин и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Президент Украины Пётр Порошенко посетит Донбасс 14 июня. Информация об этом появилась на странице в "Фейсбуке" военной операции украинских силовиков.

— 14 июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Пётр Порошенко, — говорится в сообщении.

Ранее в Донбасс с визитом прибыли глава МИД Украины Павел Климкин и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Напомним об утверждениях Петра Порошенко, что контроль над антрацитовыми шахтами в Донбассе вернётся к Киеву.