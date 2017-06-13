В Москве задержан мужчина, бросивший петарду в участников несогласованной акции

29-летний молодой человек поджёг петарду и бросил её на землю, в результате чего протестующие разбежались в разные стороны.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который 12 июня кинул петарду в участников несогласованной акции на Тверской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД РФ.

— Он бросил в толпу участников несанкционированной акции на Тверской улице петарду, — отметили сотрудники правоохранительных органов.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Местному жителю столицы уже избрали меру в виде подписки о невыезде.

В полиции добавили, что в результате инцидента никто из протестующих не пострадал.

Как ранее сообщал Лайф, 12 июня на Тверской улице прошла несогласованная акция оппозиции. Более 150 человек было задержано. При этом на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышло порядка 1,8 тысячи человек.