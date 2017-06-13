Учитель рассказал о результатах экспертизы скандального фильма "Матильда"

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Учитель рассказал о результатах экспертизы скандального фильма "Матильда"

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Фото: © Kinopoisk

Режиссёр сообщил, что специалисты Санкт-Петербургского государственного университета не обнаружили в ленте элементов, которые бы оскорбляли чьи-либо чувства.

— Мы старались упредить вопросы Натальи Поклонской. Надеемся, что центр экспертиз СПбГУ никто не обвинит в предвзятости, — заявил адвокат режиссёра Константин Добрынин.

Ранее режиссёр Алексей Учитель заявил, что получил письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она попросила кинематографиста предоставить копию фильма "Матильда" для оценки её экспертами.

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