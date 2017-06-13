Автор рассказала, каким должен быть текст клятвы для вступления в гражданство РФ

По словам Маргариты Русецкой, он должен быть коротким, пронзительным и напоминать российский гимн.

Одна из авторов текста присяги для вступления в российское гражданство Маргарита Русецкая считает, что он должен быть похож на гимн РФ. Как она прокомментировала Лайфу, он должен быть коротким и пронзительным.

— В общем, понятно, в каком направлении двигаться. Я считаю, что это должен быть короткий текст — никак не больше одной страницы. И он должен быть написан на литературном русском языке. Текст пронзительный. Мне кажется, он должен быть похож на гимн, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в России работают над текстом клятвы для приёма в гражданство. 15 июня в Госдуме состоится заседание рабочей группы по подготовке текста присяги.