Испанская прокуратура завела дело на Роналду за неуплату налогов

При этом игрок португальской сборной заплатил уже шесть миллионов евро, чтобы избежать расследования.

На форварда мадридского "Реала" завели дело по факту неуплаты налогов. Дело было инициировано испанской прокуратурой, сообщает агентство Reuters.

Прокуратура Испании завела дело в отношении Криштиану Роналду. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов Криштиану Роналду. Фото: ©РИА Новости / Виталий Белоусов

По данным надзорного ведомства, футболист сборной Португалии за три года не заплатил в испанскую казну около 14,7 миллиона евро. В свою очередь, издание El Mundo также отмечает, что Роналду скрывал свои реальные доходы при помощи специально созданной для этого компании.

Ранее сообщалось, что в конце мая португалец заплатил шесть миллионов евро, чтобы в отношении него не заводилось дело об уклонении от уплаты налогов.