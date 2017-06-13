МИД РФ: Запрет российских программ в Молдавии — информационная блокада

Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что такие меры вызывают чувство сожаления.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал информационной блокадой регистрацию в молдавском парламенте законопроекта об ограничении вещания российского телевидения.

— Это вызывает чувство сожаления в связи с тем, что, по сути дела, речь идёт об информационной блокаде своего собственного населения, — заявил РИА "Новости" замглавы ведомства.

Ранее Лайф писал, что парламент Молдавии рассмотрит внесение поправок, сокращающих вещание российских телеканалов на территории республики.