МИД РФ: Запрет российских программ в Молдавии — информационная блокада

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МИД РФ: Запрет российских программ в Молдавии — информационная блокада

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что такие меры вызывают чувство сожаления.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал информационной блокадой регистрацию в молдавском парламенте законопроекта об ограничении вещания российского телевидения.

— Это вызывает чувство сожаления в связи с тем, что, по сути дела, речь идёт об информационной блокаде своего собственного населения, — заявил РИА "Новости" замглавы ведомства.

Ранее Лайф писал, что парламент Молдавии рассмотрит внесение поправок, сокращающих вещание российских телеканалов на территории республики.

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