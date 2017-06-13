Пушилин о визите Порошенко: После подобных поездок ДНР всегда обстреливают

Полномочный представитель республики отметил, что прибытие украинского президента в Донбасс не предвещает улучшения ситуации.

Полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал информацию о грядущем визите президента Украины Петра Порошенко.

— Мне трудно говорить за ту территорию Донбасса, которая не подконтрольна ДНР, поэтому здесь о целесообразности не мне судить. К сожалению, все подобные поездки Петра Порошенко, все подобные визиты иностранных гостей для Донбасса, подконтрольного ДНР и ЛНР, оборачиваются очередными обстрелами и очередными провокациями, — заявил Пушилин.

Полпред напомнил, что визит руководителя ОБСЕ сопровождался очередным обострением на линии соприкосновения.

Пушилин прогнозирует, что визит Порошенко грозит подобной ситуацией.

— Каких-то улучшений я бы не ожидал, — подытожил полномочный представитель ДНР. — Визит Порошенко больше связан с какими-то его личными политическими задачами.

Напомним, что президент Украины посетит Донбасс 14 июня, в среду.