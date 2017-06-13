Hyundai представила новый кроссовер Kona с мощностью до 177 лошадиных сил

В южнокорейской компании отмечают, что их новинка может составить конкуренцию Nissan Juke и Mazda CX-3.

Компания Hyundai представила новый кроссовер Kona. Как сообщает Motortrend, максимальная мощность двигателя модели составляет до 177 лошадиных сил. Стоит отметить, что южнокорейская машина получила широкую решётку радиатора и светодиодные фары.

Кроме того, максимальная скорость Kona составляет 200 километров в час. На разгон до 100 километров в час кроссоверу потребуется 7,9 секунды.

При этом новинка южнокорейской компании сможет составить конкуренцию Nissan Juke и Mazda CX-3, пояснили представители Hyundai. Однако цены на новый кроссовер пока не известны.

Продажи Kona в Южной Корее стартуют в июне. Затем модель будет продаваться в США и странах Европы.