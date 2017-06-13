Азаров о безвизовом режиме с ЕС: Украина получила рваные трусы

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что "на нормальные кружевные нет денег".

Бывший премьер Украины Николай Азаров нелестно охарактеризовал безвизовый режим Незалежной с Евросоюзом, отметив, что Киев получил совершенно не то, что ему обещали. Об этом сообщает "Дни.ру".

— Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина цэ Европа. Что страна получила в результате? Только рваные трусы. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы. Потому что нет денег даже, чтобы нормальные купить, — отметил Азаров.

Напомним, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом стал действовать с 11 июня. В честь этого президент страны Пётр Порошенко даже открыл "символичную дверь в Европу", где его ждал глава Словакии Александр Киска.