В Китае живодёр откармливал 500 кошек, чтобы продать их тушки под видом кроликов

К счастью, все животные были спасены полицейскими. Ни один хвостатый во время спецоперации не пострадал.

В китайской провинции Цзяньсу полицейские накрыли логово живодёра, в котором он содержал и откармливал несколько сотен кошек, передаёт South China Morning Post. По данным издания, злоумышленник планировал умертвить животных, а их тушки продать в рестораны и магазины под видом мяса кроликов. Более того, преступник намеревался демпинговать на рынке, выручая по четыре доллара за одну единицу своего товара. Издание отмечает, что крольчатина в Китае стоит дороже.

Живодёра сдал в полицию один из его соседей. Мужчина заметил, что домашние кошки стали пропадать по всей округе, в то время как от одного из домов всё чаще стало доноситься жалобное мяуканье.

Когда полицейские окружили дом преступника, его поймали буквально с поличным: он готовил на убой первую партию животных.

Отмечается, что кошки содержались в клетках, чтобы ограничить их передвижение и стимулировать быстрее накапливать жир. У животных были в достатке пища и вода, а в помещении постоянно работал вентилятор.