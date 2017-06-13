Пассажиры составили рейтинг лучших и худших аэропортов мира

Лучшим аэропортом признан сингапурский Чанги, а худшим стал международный аэропорт в Кувейте.

Компания AirHelp составила рейтинг худших и лучших аэропортов мира на основе опроса пассажиров, передаёт Sky News. Первое место среди самых нелюбимых среди путешественников аэропортов занял международный аэропорт Кувейта.

Второе место в антирейтинге занял лондонский Гатвик, третье — аэропорт британского города Манчестер, четвёртое — американский аэропорт в Ньюарке. На пятой строчке среди худших — британский Станстед, на шестой — шотландский Эдинбург. На седьмом месте индийский аэропорт в Мумбаи. На восьмом — аэропорт Дубай в ОАЭ. Замыкают десятку антирейтинга международный аэропорт Суварнабхуми в столице Таиланда Бангкоке и аэропорт Дели в Индии.

На первом месте среди лучших аэропортов — Чанги в Сингапуре, на втором — немецкий Мюнхен. Третье место в рейтинге занял аэропорт Гонконга, четвёртое — аэропорт Копенгагена в Дании, пятое — финский аэропорт в Хельсинки. Также в первой десятке аэропорт Цинциннати в США, Барселона в Испании, Мадрид в Испании, Окленд в Новой Зеландии и немецкий аэропорт во Франкфурте.