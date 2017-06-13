В Москве осенью высадят около 400 тысяч деревьев и кустов

Осенью в Москве высадят порядка 400 тысяч деревьев и кустарников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, некоторые из них появятся на месте тех растений, которые были снесены шквалистым ветром во время урагана 29 мая.
— Я давал поручение проработать план мероприятий по посадке деревьев и кустарников в осенний период в связи с прошедшим ураганом. Москва потеряла очень много деревьев, их надо восстанавливать, — отметил Сергей Собянин.
Как ранее сообщал Лайф, жертвами урагана стали 16 человек, более сотни получили ранения различной степени тяжести. Шквал повалил не менее 27 тысяч деревьев.
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