В Москве осенью высадят около 400 тысяч деревьев и кустов

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В Москве осенью высадят около 400 тысяч деревьев и кустов

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Часть из них будет высажена на месте тех деревьев, которые были повалены во время майского урагана.

Осенью в Москве высадят порядка 400 тысяч деревьев и кустарников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, некоторые из них появятся на месте тех растений, которые были снесены шквалистым ветром во время урагана 29 мая.

— Я давал поручение проработать план мероприятий по посадке деревьев и кустарников в осенний период в связи с прошедшим ураганом. Москва потеряла очень много деревьев, их надо восстанавливать, — отметил Сергей Собянин.

Как ранее сообщал Лайф, жертвами урагана стали 16 человек, более сотни получили ранения различной степени тяжести. Шквал повалил не менее 27 тысяч деревьев.

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