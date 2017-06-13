"Молитесь за меня!" Вячеслав Малежик рассказал о перенесённом инсульте

По словам артиста, он не может петь, играть на гитаре и даже ходить, но прогнозы медиков не лишены оптимизма.

Российский певец и композитор Вячеслав Малежик сообщил на своём сайте, что перенёс инсульт.

— Интенсивная работа, которую я вёл на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняла много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить. Прогноз врачей не лишён оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня! — рассказал он.

Редакция Лайфа желает Вячеславу Ефимовичу скорейшего выздоровления.

Малежик выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность получил благодаря своим сольным работам. Его песни "200 лет", "Провинциалка", "Мозаика", "Лилипутик" и другие знает и любит вся страна.