ЕК начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов

Как отмечается, за последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного беженца.

Члены Еврокомиссии начали официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам Евросоюза, отмечается в официальном заявлении ЕК.

— Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения по расселению беженцев, — отмечается в заявлении.

В результате страны могут обязать выплачивать штрафы. Крайней мерой является лишение права голоса в Совете ЕС.

Как отмечается, за последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного беженца, Чехия взяла 12 мигрантов, а Словакия — 16 человек. При этом общее число беженцев, которые прибыли в страны Евросоюза с 2015 года, превышает 2,5 миллиона человек и продолжает расти.