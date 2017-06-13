В Северной Корее освободили осуждённого на 15 лет американского студента

Отто Фредерик Вомбиер был обвинён в попытке кражи пропагандистского баннера и сборе информации, которая могла быть использована против властей КНДР.

В КНДР освободили приговорённого ранее к 15 годам тюремного заключения студента из США Отто Фредерика Вомбиера, сообщает Associated Press со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как сообщил глава Госдепа, ведомство обеспечило освобождение студента по указанию президента Дональда Трампа и молодой человек уже направляется домой к семье. Также Тиллерсон отметил, что США ведут переговоры по поводу ещё трёх задержанных в Северной Корее американских граждан.

Напомним, Вомбиер был осуждён в марте 2016 года за попытку украсть пропагандистский баннер. По мнению главы северокорейского МИД, студент также собирал данные, которые могли быть использованы при проведении операции против властей Северной Кореи.

Ранее Лайф сообщал, что Пхеньян обвинил США в желании "осложнить жизнь народу КНДР".