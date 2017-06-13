"Наверное, мне надо себя убить". Кинг жалуется, что Трамп закрыл от него Twitter

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"Наверное, мне надо себя убить". Кинг жалуется, что Трамп закрыл от него Twitter

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Фото: © AP/FOTOLINK

Признанный король ужасов нередко критикует действия президента и даже требовал рассмотреть возможность импичмента.

Известный писатель Стивен Кинг пожаловался своим подписчикам, что президент США Дональд Трамп внёс его в чёрный список в "Твиттере".

— Трамп закрыл свой "твиттер" от моего просмотра. Наверное, мне надо себя убить, — пошутил Кинг.

Американский писатель является одним из ярых критиков президента США. Признанный "король ужасов" неоднократно отмечал, что твиты Трампа показывают нарциссическое расстройство личности лидера Штатов.

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