Российский скульптор Аполлонов разбился насмерть в ДТП в Краснодарском крае

По предварительной информации, женщина за рулём Chevrolet не уступила дорогу машине, в которой находился скульптор.

Известный российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Аполлонов скончался от ранений, полученных в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

— По предварительным данным, на трассе посёлок Верхнебаканский — Краснодар, в районе станицы Северской 38-летняя женщина-водитель Chevrolet не справилась с управлением и врезалась в Lada Priora, — отмечается в сообщении.

На пассажирском сиденьи находился Аполлонов. Скульптор скончался от полученных травм. Водителей обоих авто госпитализировали.

Среди знаменитых произведений скульптора: "Ансамбль — памятник Г.К. Жукову", "Обелиск, посвященный 200-летию Кубанского казачьего войска", "Памятник воинам-кубанцам, погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане".