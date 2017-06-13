Бойцы ВСУ выдали запись своего отступления за свидетельство успешной операции

Украинские военные взяли из соцсетей часть видео с брошенными окопами, не разобравшись в ситуации.

В течение нескольких дней украинские СМИ распространяли информацию о продвижении ВСУ под Коминтерново на полтора километра, ссылаясь на пресс-службу штаба АТО. При этом использовался отрывок из видео с окопами, где сложно понять, что происходит. Как отмечает официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин, заявления ВСУ оказались фикцией.

— На самом деле это часть видео, снятого нашими бойцами в окопах, брошенных бойцами ВСУ на юге республики. Украинцы, не вникая в суть, стащили этот кусок видео из соцсетей, на котором непонятно, кто и что занимает. Тем не менее пресс-центр штаба АТО не постеснялся и обнародовал данную информацию как собственный успех, — сообщил Басурин.

Представитель оборонного ведомства ДНР назвал ситуацию провалом украинской военной и государственной пропаганды.

— В реальности опубликованное украинскими СМИ видео было снято нашими военнослужащими на брошенных позициях 36 ОБР МП на юге нашей республики и размещено в социальных сетях, — заявил Басурин.

Он также предположил, что украинские бойцы оставляют свои позиции и становятся дезертирами из-за крайне низкого морально-психологического состояния.