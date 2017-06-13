МО РФ показало видео с учений вертолётов в Калининградской области

Пилоты провели боевые стрельбы из авиационных пушек и поражали мишени с помощью неуправляемых ракет.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с лётно-тактических учений со смешанной вертолётной эскадрильей морской авиации Балтийского флота на полигоне Хмелевка в Калининградской области. По данным ведомства, пилоты провели боевые стрельбы из авиационных пушек и поражали мишени с помощью неуправляемых ракет.

В видеозаписи представлены машины модификации Ми-24ВП со спаренными 23-миллиметровыми пушками ГШ-23Л, которые смонтированы в подвижных установках вместо четырёхствольного 12,7-миллиметрового пулемёта ЯкБ-12,7.

Сообщается, что в ходе учений военные отработали элементы простого и сложного пилотирования в условиях воздушного боя, а также парные действия при маневрировании и заходе на цель.