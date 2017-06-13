У каждого свой парад. Украинских геев будут охранять 6 тысяч полицейских

Общественная организация "КиевПрайд" планирует пригласить на ЛГБТ-парад волонтёров и стражей порядка.

ЛГБТ-парад в Киеве назначен на 18 июня. Общественная организация "КиевПрайд" планирует пригласить на мероприятие порядка 50 волонтёров и шесть тысяч правоохранителей, сообщают "Украинские новости".

При этом в стране дни солидарности с людьми нетрадиционной ориентации будут проходить с 9 по 18 июня. Завершить мероприятия планируется "маршем равенства", маршрут которого растянут до 1,2 км.