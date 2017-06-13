Замминистра доходов и сборов ДНР арестовали по подозрению во взяточничестве

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Замминистра доходов и сборов ДНР арестовали по подозрению во взяточничестве

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

В министерстве республики не исключают, что число фигурантов дела о коррупции может увеличиться.

Первого замминистра доходов и сборов ДНР Александра Михайлова подозревают в коррупции, в частности в получении взяток и превышении должностных полномочий. Как сообщается на сайте министерства, чиновник арестован.

Стоит отметить, что его уже отстранили от занимаемой должности. Более того, Михайлов находится под следствием.

В Министерстве доходов и сборов ДНР не исключают, что количество фигурантов может увеличиться. Однако подробности дела не раскрываются в интересах следствия.

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