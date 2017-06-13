Горбачёв прокомментировал упрёк Путина по поводу отношений с НАТО

Первый президент Советского Союза заявил, что в то время обсуждать нерасширение альянса на восток было юридически невозможно.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что он допустил ошибку в отношениях с НАТО. Глава государства заявил в интервью Оливеру Стоуну, что нужно было заключить документ с гарантиями о нерасширении альянса на восток.

— Что касается "ошибки" Горбачёва, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили, — цитирует слова Горбачёва "Интерфакс".

Бывший президент отметил, что расширение Североатлантического альянса началось, когда он уже покинул свой пост. По его словам, процесс наиболее активно шёл в 2000 году.

В понедельник 12 июня в США была показана первая часть четырёхсерийного документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". В ней российский лидер назвал ошибкой то, что Горбачёв не оформил юридически договорённость с США и НАТО о сохранении восточной границы альянса в пределах ГДР. При этом Путин отметил, что не считает себя вправе оценивать деятельность бывшего президента СССР.