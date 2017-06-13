Британские полицейские изобрели замки для молока от офисных воришек

Стажёр полиции Галифакса опубликовал в своём микроблоге в "Твиттере" фотографию того, как его товарищи пытаются защитить молоко от коллег в офисе, передаёт Mashable. На снимке видно, что бутылки с молоком плотно закрыты и оснащены железными замками.
In other news, the milk theft in Halifax Police Station seems to be rife..when he said find one without a padlock, thought he was joking..! pic.twitter.com/dGZ4wKsvpq— PC 3220 Sharp (@WYP_PC3220Sharp) 11 июня 2017 г.
Изобретательность офисных работников произвела впечатление не только на автора публикации, но и на пользователей Сети. За сутки публикация набрала более 46 тысяч лайков, ещё 23 тысячи человек решили ею поделиться.
Кое-кто даже выступил с предложением запатентовать "молочный замок" и разбогатеть на этом. Однако некоторые всё же отметили, что подобная уловка недостаточно надёжна — молоко можно выкрасть, проделав в бутылке отверстие сбоку.
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