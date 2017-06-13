Проверка не выявила нарушений со стороны прокурора Москвы

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Проверка не выявила нарушений со стороны прокурора Москвы

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Фото: © сайт Московской прокуратуры (mosproc.ru)  

Собеседник Лайфа в столичном надзорном ведомстве заявил, что ни один из фактов, приведённых в жалобном письме на имя генпрокурора Чайки, не подтвердился.

По жалобе, в которой некий сотрудник обвинил прокурора Москвы Владимира Чурикова в том, что он лоббирует интересы только иногородних сотрудников прокуратуры, "зажимает москвичей" и платит столичным сотрудникам слишком маленькую премию, была проведена проверка. Об этом Лайфу сообщил собеседник в столичной прокуратуре.

— Ни один из фактов, которые были приведены в письме якобы "сотрудников", не подтвердился, — заявил источник. — Более того, человека, который подписал это письмо, в органах прокуратуры не значится. То есть это просто анонимка. Тем не менее прокуратура провела проверку.

Напомним, ранее паблик Mash сообщил, что работники надзорного ведомства Москвы пожаловались на плохие условия труда и маленькую зарплату генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Кроме того, авторы письма жаловались, что часть их "премиальных" пошла на оплату квартир, приобретённых для других сотрудников.

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