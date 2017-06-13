Собянин назвал несогласованную акцию 12 июня в центре Москвы подлой провокацией

По мнению градоначальника, полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно.

— Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал, — сказал мэр столицы журналистам. — Нам всем повезло, что обошлось без крови. Полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно. Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям.

Сергей Собянин уверен, что организаторы митинга "намеренно пошли на опасную провокацию, а её участники действовали агрессивно".

Как ранее сообщал Лайф, 12 июня на Тверской улице прошла несогласованная акция оппозиции. Более 150 человек были задержаны. При этом на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова вышли порядка 1,8 тысячи человек.