В Колумбии трое мужчин впервые вступили в брак

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В Колумбии трое мужчин впервые вступили в брак

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Мужчины заявили, что их возмущало отсутствие юридических прав, которыми обычно пользуются семьи.

В Колумбии, где в прошлом году узаконили однополые браки, впервые поженились трое мужчин. Об этом сообщают местные СМИ.

— Мы хотели бы подтвердить нашу семью в юридическом плане. Ранее мы не пользовались теми же правами, что остальные семьи, — отметил один из них, актёр Виктор Хьюго Прада.

Мужчина сказал, что он и двое его партнёров — спортивный инструктор Джон Алехандро Родригес и журналист Мануэль Хосе Бермудес — подписали юридические документы в городе Медельин.

Адвокат и активист за права геев Ринкон Перфетти сказал, что таких союзов в Колумбии очень много, но юридически они были признаны впервые.

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