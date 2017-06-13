На Чернобыльской АЭС произошло задымление

Инцидент был зафиксирован в помещении третьего энергоблока электростанции и устранён спустя три минуты.

Украинская государственная инспекция ядерного регулирования сообщила о задымлении в третьем энергоблоке на Чернобыльской АЭС. По данным ведомства, информация о задымлении помещения № 509 поступила в 15:57. Спустя три минуты задымление было устранено работниками МЧС.

— Радиационное состояние помещений блока № 3 и площадки ЧАЭС — без изменений, — отмечается на сайте ведомства.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Чернобыле начали строить солнечную электростанцию. В Минэкологии Украины планируют запустить данный энергетический объект до июля текущего года. В начале июня стало известно, что в Чернобыле открыли хостел на 100 мест.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Ветер подхватил выброшенные из её четвёртого энергоблока радионуклиды и разнёс их на тысячи километров, вплоть до Тулы и Норвегии.