Министр обороны Германии призвала "говорить с Россией с позиции силы"

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, позиция НАТО должна строиться на том, чтобы иметь "разумные отношения с Россией", но при этом диктовать свои условия.

Новую стратегию отношений между Россией и НАТО предложила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европарламента. Отвечая на вопрос о степени угрозы, исходящей от Москвы, чиновница заявила о необходимости говорить с Россией "с позиции силы", но не выходя при этом за рамки политического диалога.

— Наша позиция заключается в том, что мы хотим иметь разумные отношения с Россией, но мы понимаем, что это должно происходить с позиции силы, — заявила госпожа фон дер Ляйен.

При этом она напомнила, что немцы "получали выгоду от НАТО на протяжении 40 лет", а потому знакомы с ощущением тревоги, когда восточные границы защищены.

— Настало время предоставить эту защиту нашим восточным соседям и таким образом отдать долг, — добавила немецкий министр.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну высказал мнение, что НАТО занимается "постоянным поиском внешнего врага" для оправдания своего существования.