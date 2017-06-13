В Белоруссии заключённые украли трактор и попытались на нём сбежать из колонии

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В Белоруссии заключённые украли трактор и попытались на нём сбежать из колонии

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Фото: © flickr.com/Andrey Grevtsov

По информации правоохранителей, они два дня готовились совершить побег, после чего угнали погрузчик.

В городе Шклове в Белоруссии трое заключённых угнали трактор и попытались на нём сбежать из колонии, сообщают местные СМИ.

Каждый из преступников был осуждён на срок от 14 до 25 лет лишения свободы. Они взломали замок транспорта, который стоял в производственной зоне, и поехали.

Увидев несущийся на него трактор, правоохранитель поднял караул "в ружьё", достал оружие и после окрика "Стой! Стрелять буду!" сделал предупредительный выстрел вверх.

Беглецы, видимо, не ожидали такого развития событий. Они бросили угнанный трактор и побежали в производственную зону. Скрыться, однако, им не удалось — виновников установили в кратчайшие сроки. Причины произошедшего устанавливаются.

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