В Белоруссии заключённые украли трактор и попытались на нём сбежать из колонии

По информации правоохранителей, они два дня готовились совершить побег, после чего угнали погрузчик.

В городе Шклове в Белоруссии трое заключённых угнали трактор и попытались на нём сбежать из колонии, сообщают местные СМИ.

Каждый из преступников был осуждён на срок от 14 до 25 лет лишения свободы. Они взломали замок транспорта, который стоял в производственной зоне, и поехали.

Увидев несущийся на него трактор, правоохранитель поднял караул "в ружьё", достал оружие и после окрика "Стой! Стрелять буду!" сделал предупредительный выстрел вверх.

Беглецы, видимо, не ожидали такого развития событий. Они бросили угнанный трактор и побежали в производственную зону. Скрыться, однако, им не удалось — виновников установили в кратчайшие сроки. Причины произошедшего устанавливаются.