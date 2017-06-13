Участница "Битвы экстрасенсов" разбилась насмерть, упав с шестого этажа

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Участница "Битвы экстрасенсов" разбилась насмерть, упав с шестого этажа

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Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новосёлова погибла, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве. Видео с места трагедии прислал в редакцию гражданский журналист Лайфа через приложение LifeCorr.

Все подробности этого инцидента сейчас выясняются.

Напомним, экстрасенс Новосёлова была широко известна в СМИ не только как финалистка популярного шоу, но и благодаря скандалу со сменой пола, а также тому, что она регулярно попадала в криминальную хронику. В 2013 году Новосёлову и её подругу, которая также является транссексуалом, похитили и требовали выкуп в размере 20 млн рублей.

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