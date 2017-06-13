Семилетнего ребёнка похитили в центре Москвы

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Семилетнего ребёнка похитили в центре Москвы

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По информации Лайфа, мужчина посадил в автомобиль семилетнюю девочку и увёз на автомобиле "Хёндэ" в неизвестном направлении. На данный момент в городе введён план "Перехват".

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