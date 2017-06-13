Тиллерсон: США хотят стабилизировать ухудшающиеся отношения с Россией

Госсекретарь отметил, что попытки сотрудничества по Сирии прогрессируют в позитивном ключе.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил на слушаниях в сенате, что Вашингтон хочет добиться стабилизации отношений с Москвой. Он отметил, что на данный момент есть большой круг сложных вопросов с Кремлём.

— Как я сказал, наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются, — рассказал Тиллерсон. — Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах.

Госсекретарь добавил, что попытки сотрудничества с Россией по САР прогрессируют в позитивном ключе, однако сложно говорить о возможных результатах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с Рексом Тиллерсоном ситуацию вокруг Катара. Стороны согласились по поводу важности переговорного урегулирования.