Участница "Битвы экстрасенсов" перед смертью поссорилась с любимым человеком

Лайф выяснил подробности трагической гибели участницы "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой. Оказывается, перед смертью она сильно поссорилась со своим любимым человеком Артёмом Бесовым. Скандал разразился прямо в квартире ведуньи.
— Он пригрозил ей, что уедет домой в Челябинск и оставит её, но она была против этого категорически, — рассказала сотрудникам правоохранительных органов мать Илоны. — После ссоры он отвернулся буквально на мгновение и она, воспользовавшись моментом, выбросилась в окно.
Женщина добавила, что экстрасенс дважды угрожала покончить с собой.
Напомним, финалистка эзотерического шоу Илона Новоселова была широко известна в СМИ не только благодаря победе в популярном шоу и скандалу со сменой пола, но и потому, что регулярно попадала в криминальную хронику.
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