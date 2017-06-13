Участница "Битвы экстрасенсов" перед смертью поссорилась с любимым человеком

Девушка выбросилась с шестого этажа прямо на его глазах. До этого она дважды угрожала свести счёты с жизнью, если "учитель и гуру" покинет её.

Лайф выяснил подробности трагической гибели участницы "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой. Оказывается, перед смертью она сильно поссорилась со своим любимым человеком Артёмом Бесовым. Скандал разразился прямо в квартире ведуньи.

— Он пригрозил ей, что уедет домой в Челябинск и оставит её, но она была против этого категорически, — рассказала сотрудникам правоохранительных органов мать Илоны. — После ссоры он отвернулся буквально на мгновение и она, воспользовавшись моментом, выбросилась в окно.

Женщина добавила, что экстрасенс дважды угрожала покончить с собой.

Напомним, финалистка эзотерического шоу Илона Новоселова была широко известна в СМИ не только благодаря победе в популярном шоу и скандалу со сменой пола, но и потому, что регулярно попадала в криминальную хронику.