Два поезда столкнулись на юге Италии

Инцидент произошёл из-за поломки стрелочного механизма. Пострадало 10 человек — их жизнь вне опасности.

Недалеко от итальянского города Лечче в области Апулия столкнулись два поезда, в результате чего пострадало 10 человек, передаёт местное издание RaiNews. Также отмечается, что поезда двигались навстречу друг другу и столкнулись из-за поломки стрелочного механизма.

Всего в поездах было около 80 пассажиров. Жертв и существенных повреждений удалось избежать благодаря тому, что поезда двигались на невысокой скорости. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь вне опасности.

Всех пассажиров доставили к ближайшему населённому пункту на школьных автобусах.