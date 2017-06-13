Путин рассказал, что впервые встал на коньки в 60 лет

Российский лидер также поделился с американским режиссёром Оливером Стоуном своим опытом обучения верховой езде.

Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну, когда начал играть в хоккей.

— Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках, — заявил глава государства.

Обучение верховой езде тоже не прошло без трудностей.

— Да, я падал с них (с лошадей. — Прим. ред.), через голову летел, — поделился Путин.

Более подробный разговор президента России и Оливера Стоуна на тему спортивных увлечений появится во второй серии фильма "Интервью с Путиным". В ночь с 12 на 13 июня была показана первая часть документальной картины.

Напомним, что во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи глава государства забросил семь шайб в ворота команды соперника.