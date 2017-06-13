Пользователи Сети увидели единственный реальный бой Брюса Ли по правилам ММА

За два дня видеозапись боя между мастером и его учеником посмотрели более семи с половиной миллионов раз.

В Сети опубликована единственная запись реального боя по правилам MMA знаменитого актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли, сообщает портал "Дни.ру". Отмечается, что ролик был снят в его школе Кун-До в Калифорнии, где боец обучал технике "Путь опережающего кулака".

По данным издания, Ли постоянно сражался с учениками, однако на камеру подобная схватка попала лишь однажды. В опубликованном видео его соперником является один из лучших учеников мастера — Тэд Вонг.

В ролике видно, что Ли старается держать дистанцию и нейтрализует его приёмы. Однако в ходе схватки наносит Вонгу несколько ударов по голове.

Бойцы, согласно правилам, сражаются в защитной экипировке.

За два дня запись набрала более семи с половиной миллионов просмотров и более 62 тысяч лайков.