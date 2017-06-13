Роулинг пообещала присылать твиты Трампа Кингу, попавшему в чёрный список

Ранее американский писатель пожаловался, что из-за отказа в доступе ему, вероятно, придётся убить себя.

Автор знаменитой серии о Гарри Поттере Джоан Роулинг пообещала американскому писателю Стивену Кингу присылать твиты президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщал Лайф, мастеру в жанре ужасов, неоднократно критиковавшему Трампа, было отказано в доступе к его публикациям в социальной сети. Сам писатель в шутку предположил, что из-за этого ему, вероятно, придётся убить себя.

— У меня до сих пор есть доступ. Я буду присылать их тебе, — говорится в "твиттере" известной писательницы.