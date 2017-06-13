Художник из Сирии представил Путина, Меркель и Трампа в образе беженцев

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Художник из Сирии представил Путина, Меркель и Трампа в образе беженцев

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В цикле "Серия уязвимости" также изображены многие другие мировые лидеры: от Башара Асада до Терезы Мэй.

Сирийский художник Абдалла аль-Омари изобразил большую часть мировых лидеров в образе беженцев. Работы живописца опубликовал портал BuzzFeed.

<p>Дональд Трамп в образе сирийского беженца. Фото: Buzzfeed</p>

На картинах в необычных для них ролях показаны Владимир Путин, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Башар Асад, Барак Обама, Тереза Мэй, Ким Чен Ын, Борис Джонсон, Николя Саркози, Франсуа Олланд, Дэвид Кэмерон.

<p>Ангела Меркель в образе сирийского беженца. Фото: Buzzfeed</p>

Аль-Омари заявил, что считает всех этих лидеров в какой-то степени ответственными за судьбы сирийцев. Таким образом художник транслирует им своё сообщение.

<p>Барак Обама в образе сирийского беженца. Фото: Buzzfeed</p>

— Может быть, они прочувствуют, что чувствуют беженцы: каково это — быть уязвимыми, — прокомментировал свои работы живописец.

<p>Франсуа Олланд в образе сирийского беженца. Фото: Buzzfeed</p>

Цикл "Серия уязвимости" сейчас представлен на выставке в Дубае.

<p>Владимир Путин в образе сирийского беженца. Фото: Buzzfeed</p>

Сам Абдалла аль-Омари получил статус беженца в Бельгии.

<p>Картина Абдаллы аль-Омари из цикла &#34;Серия уязвимости&#34;</p>

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