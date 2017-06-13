Макрон выразил надежду на скорое начало переговоров по Брекситу

По словам французского лидера, переговоры по процедуре выхода Великобритании из ЕС должны координироваться Еврокомиссией.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с британским премьером Терезой Мэй выразил надежду на то, что переговоры по Брекситу начнутся как можно скорее. Об этом сообщает AFP.

— Я хочу, чтобы переговоры по выходу Великобритании из ЕС, по будущему Великобритании, начались как можно скорее и координировались бы Еврокомиссией, — заявил Макрон, добавив, что "дверь в Европу всегда остаётся открытой" для Великобритании.

Мэй в свою очередь заверила Макрона, что переговоры начнутся как запланировано, то есть на следующей неделе.

#BREAKING May says Brexit talks 'on course' and will begin next week — AFP news agency (@AFP) 13 июня 2017 г.

Как сообщалось ранее, начало переговоров запланировано на 19 июня — через 11 дней после проведения досрочных парламентских выборов в Великобритании.