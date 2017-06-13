Катар прекратил производство гелия из-за экономической блокады

Катар приостановил производство гелия в связи с разрывом дипотношений с соседними странами и последовавшими за этим экономическими трудностями, сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Государство занимает второе место в мире по изготовлению инертного газа, производя 25% от общего количества гелия.
Два гелиевых завода, которые находились под управлением RasGas (дочерней компанией нефтегазового гиганта Qatar Petroleum) прекратили производство газа, после того как что Саудовская Аравия закрыла границу с Катаром, блокируя его сухопутный экспорт.
Отметим, что гелий широко используется в разных областях: в металлургии, пищевой промышленности, в качестве хладагента, для наполнения воздухоплавающих судов, воздушных шариков и оболочек метеорологических зондов.
Ранее Лайф сообщал о том, что глава британского МИД Борис Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара.
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