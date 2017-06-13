Катар прекратил производство гелия из-за экономической блокады

Два гелиевых завода страны были закрыты после того, как Саудовская Аравия закрыла границу с Катаром, блокируя сухопутный экспорт газа.

Катар приостановил производство гелия в связи с разрывом дипотношений с соседними странами и последовавшими за этим экономическими трудностями, сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Государство занимает второе место в мире по изготовлению инертного газа, производя 25% от общего количества гелия.

Два гелиевых завода, которые находились под управлением RasGas (дочерней компанией нефтегазового гиганта Qatar Petroleum) прекратили производство газа, после того как что Саудовская Аравия закрыла границу с Катаром, блокируя его сухопутный экспорт.

Отметим, что гелий широко используется в разных областях: в металлургии, пищевой промышленности, в качестве хладагента, для наполнения воздухоплавающих судов, воздушных шариков и оболочек метеорологических зондов.

Ранее Лайф сообщал о том, что глава британского МИД Борис Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара.