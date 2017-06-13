Росавиация запросила у авиакомпаний число перешедших на работу за рубеж пилотов

Авиаперевозчикам следует предоставить информацию о пилотах, перешедших на работу в зарубежные страны в период с 1 января 2015 года по 1 июня 2017.

Росавиация попросила авиакомпании предоставить информацию о количестве перешедших на работу за рубеж пилотов в период с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года. Телеграмма, текст которой приводит ТАСС, была подписана руководителем Росавиации Александром Нерадько.

— Прошу в срок до 15 июня представить в Управление лётной эксплуатации Росавиации информацию об уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года из авиакомпании пилотах с указанием фамилии, имени, отчества, номера свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации, в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании, — говорится в тексте.

Напомним, ранее появилась информация о том, что многие пилоты решили покинуть российские авиакомпании и перейти на работу в азиатские страны. По словам министра транспорта России Максима Соколова, в стране сейчас готовят много пилотов, поэтому внутренний рынок проблем испытывать не будет.