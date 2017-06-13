Глава Минюста США назвал "отвратительной ложью" предположение о его связи с РФ

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о каких-либо признаках сговора с Россией, назвав сообщения об этом отвратительной ложью. Об этом он заявил на слушаниях в сенате.

Кроме того, Сешнс ответил на предположения о его встрече с послом России в США Кисляком в одном из отелей в Вашингтоне в апреле 2016 года. Генпрокурор заявил, что не помнит о каких-либо частных встречах или беседах с российскими официальными лицами на том мероприятии.

Также глава Минюста добавил, что ему неизвестно о каком-либо сговоре между Россией и сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа.