Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби обострение ситуации вокруг Катара

Стороны выразили заинтересованность в поиске решения разблокирования дипломатического кризиса.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном ситуацию вокруг Катара на фоне дипломатического кризиса. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

— Обсуждалось обострение ситуации вокруг Катара, усугубляющее и без того тяжёлое положение во всём ближневосточном регионе, — говорится в сообщении.

Российский президент и наследный принц выразили взаимную заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса.

Напомним, пятого июня сразу несколько государств разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив его в поддержке терроризма.