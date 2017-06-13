В Сенате США заключили соглашение о новых санкциях против РФ

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В Сенате США заключили соглашение о новых санкциях против РФ

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Капитолий. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам сенатора Боба Коркера, новый документ будет "всеобъемлющим и очень хорошим".

Сенат США заключил двухпартийное соглашение о новых финансовых санкциях в отношении России и ограничении возможностей президента США Дональда Трампа отменить санкции без рассмотрения этого решения конгрессом, сообщает The Hill.

Отмечается, что ограничительные меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана.

Эти поправки предусматривают ужесточение существующих санкций, в том числе в отношении ряда российских "энергетических проектов", а также против других ключевых секторов российской экономики — металлургии, судоходства и железных дорог.

Кроме того, санкции могут быть введены против лиц, "причастных к серьёзным нарушениям прав человека", причастных к кибератакам, имеющих деловые связи с российской оборонной промышленностью.

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