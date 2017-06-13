Оливер Стоун считает, что Владимир Путин готов к диалогу с США

Американский режиссёр также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не сможет перезагрузить отношения с РФ.

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин готов к диалогу с США. Такое мнение кинематографист выразил, отвечая на вопрос о том, возможно ли улучшение в отношениях между странами.

— Надеюсь. Господин Путин точно готов разговаривать, — заявил Стоун в интервью РИА "Новости", добавив, что "надежда есть всегда", несмотря на пессимизм.

Режиссёр также выразил сожаление в связи с тем, что сейчас не обсуждается множество вопросов, за сотрудничество по которым на протяжении нескольких лет выступает российский президент.

— Он (Путин) не менял своих слов уже несколько лет. Он говорил: мы хотели бы говорить, сотрудничать по терроризму, по ядерному оружию, по космосу, по климату. Нужно столько сделать, а это не делается, — сказал американский режиссёр.

Стоун также отметил, что президент США Дональд Трамп не сможет перезагрузить отношения с Россией. По мнению режиссёра, в США существует "глубокое государство", включающее военно-промышленный комплекс, корпорации, а также разведывательные службы, которые и создали столько проблем с Россией.

— Я думаю, это они специально создали столько проблем с Россией. Я думаю, они припёрли Трампа к стенке. Ему никак невозможно "перезагрузить" отношения с Россией, даже если бы он бы хотел этого, — заявил кинематографист.

Как сообщал ранее Лайф, первый эпизод четырёхсерийного документального фильма о Путине, в котором Стоун выступил в качестве интервьюера, вышел на Showtime в ночь c 12 на 13 июня.