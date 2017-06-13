Тиллерсон: США и РФ обсуждают условия возврата российской дипсобственности

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Тиллерсон: США и РФ обсуждают условия возврата российской дипсобственности

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Ранее в рамках санкций Вашингтон закрыл доступ к двум так называемым "дачам" российского постпредства в Нью-Йорке и Посольства РФ в Вашингтоне.

Вашингтон и Москва ведут переговоры по условиям возврата российской дипсобственности в США. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенатском подкомитете.

— То, над чем мы сейчас работаем с ними, — это обсуждение того, на каких условиях мы сможем возобновить им доступ [к этим жилым комплексам] в целях организации отдыха. Мы эту собственность у них не отбирали, она всё ещё им принадлежит, — отметил Тиллерсон.

Напомним, в рамках антироссийских санкций, принятых в конце декабря 2016 года администрацией Барака Обамы, США закрыли доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью.

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