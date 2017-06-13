Глава Минюста США подписал рекомендацию об увольнении Коми по просьбе Трампа

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс сказал, что написал рекомендацию об увольнении директора ФБР Джеймса Коми после просьбы Дональда Трампа. Об этом чиновник заявил во время слушаний в Сенате США.
Напомним, президент США уволил Джеймса Коми 9 мая. Минюст заявил, что главу ФБР отправили в отставку из-за серьёзных ошибок, совершённых в ходе расследования в отношении Хиллари Клинтон.
Как сообщал Лайф, 13 июня Джефф Сешнс выступает в сенатском комитете по разведке, который занимается расследованием по делу о так называемом вмешательстве России в американскую избирательную кампанию 2016 года. Ранее Сешнс уже опроверг информацию о каких-либо признаках сговора с Россией.
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