В Верховной раде предложили сажать в тюрьму за "унижение украинского языка"

Законопроект предполагает доминирование украинского языка во всех сферах публичной жизни.

В Верховную раду внесли доработанный законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий уголовную ответственность за "унижение украинского языка".

— Публичное унижение или игнорирование украинского языка является противоправным деянием, тождественным надругательству над государственными символами Украины, и карается согласно закону, — говорится на сайте украинского парламента.

Как сообщают украинские СМИ, за "надругательство" над языком авторы законопроекта предлагают ввести наказание: штрафы, аресты и заключение сроком до трёх лет.

Кроме того, предлагается обязать печатные издания и книгоиздателей выпускать половину тиража на украинском языке, а также перевести на украинский 90% фильмов, все профили госорганов в соцсетях, а также теле- и радиопрограммы. Законопроект также предполагает создание "языковой комиссии" и введение экзаменов на знание украинского языка у чиновников, а полицейским, учителям и сотрудникам больниц за ведение разговора на русском будет грозить штраф в размере от трёх до семи тысяч гривен.